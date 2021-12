Il comunicato della Asl di Salerno

Nella giornata di ieri, l'azienda sanitaria locale aveva spiegato in una prima nota: "Dopo la comunicazione da parte della società di un primo positivo, l'Asl ha disposto i controlli opportuni dai quali è emersa la positività di altri due, di cui uno sintomatico. Pertanto, si è deciso di attendere il responso degli altri tamponi per prendere le decisioni del caso. Allo stato la trasferta è sospesa. L'esito dei tamponi sarò noto in serata". Successivamente un secondo comunicato: "I tamponi molecolari hanno confermato la positività dei tre casi precedentemente rilevati con i tamponi antigenici. I risultati fin qui pervenuti non hanno fatto emergere ulteriori casi positivi. I sanitari dell'Asl stanno proseguendo le attività di verifica e tracciamento, in attesa dell'arrivo dei risultati degli altri test, al fine di acquisire tutti gli elementi necessari a prendere il provvedimento definitivo". Attorno alla mezzanotte il comunicato finale della Salernitana che annunciava generiche "accertare positività nel gruppo" e la decisione della Asl di Salerno di vietare la partecipazione a eventi sportivi.