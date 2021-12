Il Napoli chiude il 2021 con una sconfitta interna contro lo Spezia (0-1). Nel postpartita, Luciano Spalletti ha analizzato così la sconfitta della sua squadra: " Abbiamo perso una brutta partita . L'avevamo condotta a lunghi tratti ma non siamo stati bravi a chiudere delle azioni dentro l'area di rigore. Non siamo stati bravi sulla trequarti a creare spazi o a fare giocate che ci permettessero di entrare dentro la densità difensiva dello Spezia. Si sono sbagliate alcune palle sul fondo. Molte volte siamo arrivati dalla linea di fondo area a fare cross che vanno chiusi con chi arriva da dietro: non siamo stati fortunati nel trovare l'uomo libero . Poi ci siamo innervositi e col passare dei minuti abbiamo perso tranquillità. Questo ci ha impedito di rimettere a posto la partita". Dopo un grande inizio di stagione, il Napoli arriva alla sosta con qualche passo falso accumulato: " Abbiamo bisogno di riposarci : abbiamo giocato tante partite e ultimamente abbiamo sofferto la stanchezza . Poi dobbiamo riorganizzare il morale della squadra che ora è abbattuto . Nel finale qualche risultato storto l'abbiamo trovato, ma dobbiamo essere sempre la stessa squadra che gioca a calcio e crea situazioni con il gioco. Non abbiamo la fisicità per andare a prendere a sportellate gli avversari, soprattutto senza Osimhen. Il filo conduttore è la palla a terra. Lo abbiamo fatto anche stasera, ci è mancato l'ultimo tocco e un po' di fortuna".

"Se non vinci quelle dietro si avvicinano e poi ti montano addosso"

leggi anche

Napoli ko con lo Spezia, decide autogol Juan Jesus

Spalletti poi ha giustificato la scelta di sostituire Dries Mertens a fine primo tempo, schierando in campo Andrea Petagna al suo posto: "La sostituzione di Mertens è stata una scelta tecnica: volevo mettere più peso in attacco senza andare a creare più spazio per le ripartenze dello Spezia. Lo potevo anche tenere in campo, ma ho deciso di mettere più fisicità. Ma la scelta non ha fruttato". E per quanto riguarda la classifica, Spalletti ha ammesso di tenere d'occhio anche le squadre che arrivano da dietro: "In classifica si guarda sia davanti che dietro. Anche perché se non vinci quelle dietro si avvicinano e poi ti montano addosso".