Calhanoglu: "Mesi difficili dopo l'addio al Milan"

Dalla Milano rossonera a quella nerazzurra, quello di Calhanoglu all'Inter è stato un trasferimento che ha fatto molto discutere. Il turco, in questa prima parte del campionato, ha già partecipato a 14 reti della squadra di Simone Inzaghi, con 6 gol e 8 assist in 17 presenze. Bilancio positivo quindi, anche se non sono mancate le difficoltà iniziali. "Dopo il trasferimento all'Inter ho avuto molte difficoltà – le sue parole al media turco S Sport –. Ho vissuto un periodo complicato, anche perché il Milan ritornava in Champions League dopo sette stagioni. Ma ci sono state molte ragioni alla base della mia partenza, la società rossonera non le ha spiegate e ci sono state molte critiche nei miei confronti. Il gol nel derby? I primi mesi sono stati difficili per me, quindi in quel momento ero felice anche perché ora sono un giocatore dell'Inter. Sapevo che quella partita non sarebbe stata facile e mi sono preparato tanto, senza mai sentirmi sotto pressione".