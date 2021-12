Un turno a Calhanoglu, Mario Rui salta la Juve

Sono otto i calciatori di Serie A che salteranno la prima gara di campionato del 2022 per squalifica. Al termine del 19^ turno, infatti, sono arrivate le decisioni del giudice sportivo pubblicate sul sito della Lega. Un solo calciatore espulso, si tratta di Tessmann del Venezia sanzionato con un cartellino rosso per un grave fallo di gioco nel match contro la Lazio: per lui una giornata di squalifica. Cartellino giallo invece per sette giocatori già diffidati, tutti sanzionati con un turno di stop dal giudice sportivo: si tratta di Kristoffer Askildsen della Sampdoria, Mattia Caldara del Venezia, Hakan Calhanoglu dell’Inter, Dalbert del Cagliari, Freuler dell’Atalanta, Mario Rui del Napoli e Stefano Sturaro del Genoa.