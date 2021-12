Il centrocampista del Sassuolo non scende in campo dallo scorso 23 ottobre per una lesione muscolare e spiega su Instagram il suo stato d'animo: "Perr la mia grande voglia di tornare il prima possibile le cose si sono complicate e il mio processo di recupero si è allungato. Di comune accordo con la società si è deciso di non rischiare e per questo tornerò in campo solo quando il rischio dì una ricaduta sarà il più basso possibile"

Non gioca una partita ufficiale dal 23 ottobre. Ora Filip Djuricic rompe il silenzio e spiega il motivo della sua prolungata assenza. "Una piccola lesione muscolare" la definisce su Instagram., raccontando la sua volontà di essere presto di nuovo protagonista. "Sono passati esattamente due mesi dal mio infortunio - scrive in un post accompagnato da una foto in cui abbandona il terreno di gioco per infortunio - e per la mia grande voglia di tornare il prima possibile,ed essere a disposizione della squadra, le cose si sono complicate ed il mio processo di recupero si è allungato. Di comune accordo con la società si è deciso di non rischiare e per questo tornerò in campo solo quando il rischio dì una ricaduta sarà il più basso possibile".