Il centravanti della Fiorentina si allena anche nella mattina di Natale e lo racconta su Instagram tra corse sul tapis roulant, addominali e cyclette. Nel 2021 nessuno ha segnato come lui in Serie A: 33 reti, utili per eguagliare il primato di Cristiano Ronaldo con la maglia della Juventus. Nel 2022 sarà un uomo mercato, intanto il club viola lavora al rinnovo del suo contratto

Dusan Vlahovic non conosce soste nemmeno nella mattina di Natale. Lo testimonia una storia Instagram postata poco dopo le 6 di mattina del 25 dicembre dall'attaccante serbo, che non si ferma con gli allenamenti neanche durante le feste. Nel breve video, il centravanti della Fiorentina ha documentato la sua volontà di tenersi in forma. Come? con corse sul tapis roulant, sessioni di addominali e cyclette. Il tutto accompagnato dall'emoticon di una batteria carica.

I numeri di Vlahovic nel 2021 approfondimento I migliori bomber in Serie A del 2021: Vlahovic 1° Filosofia di un'autentica macchina da calcio. Vlahovic ha chiuso il 2021 con 33 reti siglate in Serie A, eguagliando il primato stabilito nella massima serie del calcio italiano nel 2020 con Cristiano Ronaldo nella Juventus e andando in gol per ben sei partite consecutive con la Fiorentina. Alla fine del girone di andata, il 21enne serbo è il capocannoniere della Serie A con 16 gol in 20 partite di campionato, da sommare ai 2 in altrettante partite di Coppa Italia.