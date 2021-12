La sosta natalizia può rappresentare un "pericolo" per le squadre che attraversano un momento di forma o, al contrario, un'occasione per ricaricarsi per chi aveva qualche difficoltà. Storicamente, chi arriva più pronto (e fa più punti) dopo le feste? In altre parole: chi si "abbuffa" di meno? Ecco l'analisi considerando le ultime 20 stagioni di A