Dumfries: "Inter? Non ci ho pensato un attimo"

Tre gol nelle ultime quattro partite e un ruolo da protagonista assoluto. In poco tempo Denzel Dumfries è diventato un elemento chiave nell'Inter di Simone Inzaghi. L'esterno olandese, arrivato la scorsa estate dal Psv Eindhoven, ha scalato rapidamente le gerarchie. Un momento di grande forma per Dumfries che, intervistato dal quotidiano olandese Algemeen Dagblad, si è tolto qualche sassolino dalla scarpa parlando del suo passato in Olanda: "Sono sincero, quando ho firmato il contratto con l'Inter non ci ho pensato un attimo - ammette - l'ho fatto nonostante tante persone non credessero in me. Penso davvero che in Olanda si perda molto talento a causa di una certa visione dei calciatori. Semplicemente non ne vedono il potenziale, soprattutto con i difensori. Ma non mi sono mai arreso. Mi sono sentito più dispiaciuto per la visione limitata di certe persone. Ci sarebbe così tanto da imparare".