Suning compie 31 anni e, in occasione di questo compleanno, Zhang Jindong ha scritto una lettera a tutti i suoi dipendenti rassicurandoli sulla situazione finanziaria del colosso cinese. Dopo una fase di difficoltà dovuta al Covid, ora la situazione sta migliorando e c'è fiducia anche in ottica futura. Una buona notizia per il gruppo Suning, ma anche per la stessa Inter che, a sua volta, ha dovuto affrontare una fase di emergenza. "Nell’ultimo anno, a causa di una serie di fattori interni ed esterni, l’azienda ha affrontato sfide senza precedenti, tuttavia, in molti dipendenti abbiamo visto lo spirito di invertire le avversità e il gruppo ha cercato di fare del suo meglio per risolvere il problema – si legge nella lettere di Zhang - Attualmente, con il sostegno e l’aiuto del governo, con i nostri continui sforzi, il problema del debito del gruppo è stato stabilizzato gradualmente e anche le operazioni di Tesco stanno riprendendo in modo ordinato".