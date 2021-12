Fiorentina, 4 positivi al Covid: c'è un calciatore

Dopo i giorni di sosta per le festività natalizie, tutte le squadre di Serie A si stanno pian piano radunando per la ripresa delle attività in vista della ripresa del campionato. Tra queste la Fiorentina, che all'Epifania sarà impegnata all'Artemio Franchi alle ore 20.45 contro l'Udinese. I viola si sono ritrovati al centro sportivo e, prima di ricominciare gli allenamenti, hanno sottoposto tutti i tesserati ai test anti-Covid. Nell'ambito di questi controlli, quattro persone appartenenti al gruppo squadra sono risultati positivi. Tra questi tre sono collaboratori, mentre solo uno è un calciatore. Non essendoci stato alcun contatto nei giorni precedenti tra tutti i tesserati, la Fiorentina ha potuto comunque riprendere le attività mettendo in isolamento i positivi.