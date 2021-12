Importanti novità per Luciano Spalletti in vista della ripresa del campionato e del big match di Torino contro la Juventus, in programma alle ore 20.45 del 6 gennaio. Il Napoli ha infatti recuperato due titolari come Lorenzo Insigne e Fabian Ruiz. Entrambi erano risultati positivi al Covid nei giorni scorsi ed erano quindi in isolamento, ma l'ultimo tampone a cui sono stati sottoposti ha dato esito negativo. I due azzurri, pertanto, sono pronti al rientro. Il capitano era risultato positivo lo scorso 21 dicembre, alla vigilia della gara contro lo Spezia in cui sarebbe dovuto rientrare dopo i problemi al polpaccio. La positività dello spagnolo, invece, era stata annunciata il 26 dicembre, con il centrocampista rimasto in isolamento in Spagna. Dopo la negatività Fabian Ruiz è quindi libero di rientrare in Italia per rimettersi a disposizione di Spalletti.