Il difensore assente alla ripresa degli allenamenti perché in quarantena domiciliare dopo essere entrato in contatto con una persona positiva: l'isolamento per il capitano bianconero terminerà lunedì

È tornata al lavoro la Juventus in vista del primo impegno del 2022, che vedrà la squadra bianconera impegnata contro il Napoli a Torino nel big match della prima giornata del girone di ritorno di Serie A. All’allenamento pomeridiano allo Juventus Training Center, Max Allegri non ha avuto a disposizione Giorgio Chiellini : il difensore bianconero infatti era assente alla seduta perché si trova in quarantena dopo che ha avuto contatti con una persona positiva al Covid-19 . Assenti all’allenamento anche i sudamericani, che si uniranno al gruppo nella giornata di venerdì quando è in programma una doppia seduta di lavoro.

In isolamento fino a lunedì

Al momento la presenza di Chiellini non è in dubbio per la sfida contro il Napoli, in calendario il prossimo 6 gennaio: l’isolamento domiciliare del difensore della Juventus terminerà, come previsto dalle regole attuali, nella giornata di lunedì, quando potrà tornare ad allenarsi con la squadra.