Due casi di positività al Covid-19 all'interno del gruppo squadra della Juventus . Come comunicato dalla società bianconera con una nota pubblicata sul proprio sito web, a risultare positivi al tampone sono stati il terzo portiere Carlo Pinsoglio e il centrocampista brasiliano Arthur , entrambi già sottoposti a regime di isolamento domiciliare. "Juventus Football Club comunica che, nel corso della procedura di screening per la ripresa dell'attività agonistica, è emersa la positività al Covid-19 dei calciatori Carlo Pinsoglio e Arthur. I suddetti calciatori stanno già osservando le norme previste e sono stati posti in isolamento , in ossequio al protocollo sanitario in vigore", si legge nel comunicato diramato dalla società bianconera.

Chiellini in isolamento dopo i contatti con un positivo

Oltre ai due casi di positività emersi oggi, in casa Juventus anche Giorgio Chiellini – nonostante sia risultato negativo al test – è attualmente in isolamento visto che nei giorni scorsi è entrato a contatto con una persona positiva al Covid. Come previsto delle norme vigenti, il capitano della Juve terminerà l’isolamento domiciliare nella giornata di lunedì, in tempo dunque per essere disponibile per il big match contro il Napoli in programma il 6 gennaio alla ripresa del campionato.