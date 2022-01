Bologna, Bazzani entra nello staff di Mihajlovic

Il 2022 del Bologna si è aperto con un'importante novità: Fabio Bazzani è un nuovo collaboratore di Sinisa Mihajlovic. L'ex centravanti è entrato ufficialmente a far parte dello staff dell'allenatore serbo andando a sostituire Diego Gabriel Raimondi, che invece entrerà a far parte della squadra della Nazionale uruguaiana insieme al nuovo Ct Diego Alonso. Bolognese doc, nato e cresciuto in questa città e formatosi calcisticamente proprio nelle giovanili del club rossoblù, con cui però non ha mai giocato in prima squadra. L'esordio in Serie A con il Venezia, poi nella massima serie ha giocato con Perugia, Sampdoria e Lazio. Soprattutto in blucerchiato si è fatto apprezzare, con Francesco Flachi ha formato una coppia da sogno tanto da essere soprannominati 'I gemelli del gol'. Non a caso, negli anni alla Sampdoria, Bazzani ha addirittura conquistato la Nazionale, con cui ha disputato tre presenze ufficiali. Negli anni scorsi ha fatto qualche esperienza in panchina in Serie D, oltre che da vice di Cosmi ad Ascoli, Venezia e Perugia. Ora un nuovo inizio, nello staff di Mihajlovic al Bologna.