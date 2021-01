21/27

MOHAMED SALAH (dal Chelsea alla FIORENTINA, gennaio 2015)



Non era ancora il Salah che conosciamo oggi, quando il Chelsea lo tratta da "esubero", inserendolo nella trattativa per arrivare a Cuadrado. Momo accetta controvoglia, prestito oneroso per 1 milione di euro e possibilità di riscato in estate per 15 milioni. Con una clausola: il veto da parte del giocatore, in caso non volesse essere riscattato. In sei mesi cambia la stagione della Viola (9 gol in 26 partite) che vorrebbe trattenerlo, ma lui oppone il famoso veto e saluta la Fiorentina per la Roma