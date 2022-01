José Mourinho nei prossimi impegni dovrà fare a meno di Borja Mayoral . L'attaccante della Roma è risultato positivo al tampone molecolare svolto dopo la pausa natalizia. Lo spagnolo non sarà dunque a disposizione nelle partite contro Milan e Juventus , in programma giovedì 6 (ore 18.30) e domenica 9 gennaio (ore 18.30). Mayoral è il secondo giocatore giallorosso positivo al Covid : l'altro ha chiesto di mantenere l'anonimato. Entrambi cumunque sono vaccinati, stanno bene e si trovano in isolamento domiciliare.

Torna Pellegrini: si aspetta Spinazzola

Eccezion fatta per i due giocatori positivi, per José Mourinho arrivano buone notizie dal campo in vista del match contro il Milan. L'allenatore della Roma ha recuperato tutti gli infortunati tranne Spinazzola che presto inizierà a lavorare in gruppo. A San Siro si rivedrà in campo Lorenzo Pellegrini. Il capitano, assente dalla sfida del 28 novembre 2021 contro il Torino, ha smaltito l'infortunio al quadricipite e agirà alle spalle di Zaniolo e Abraham nel 3-5-2 disegnato da Mourinho, con il ruolo di trait d'union tra centrocampo e attacco.