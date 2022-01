Novak Djokovic andrà all’Australian Open

Nel fare gli auguri ai suoi followers per il nuovo anno, il campione serbo ha annunciato la sua presenza, in dubbio per via dell’obbligo vaccinale contro il Covid in Australia con un messaggio su Instagram e una foto che lo ritrae in aeroporto: "Ho passato del tempo importante con i miei cari nel corso del break e oggi sto andando in Down Under con un permesso di esenzione"