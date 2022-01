Appuntamento al 6 gennaio allo Stadio Meazza per Milan-Roma. Per questo big match, la buona notizia per Josè Mourinho è il ritorno di Lorenzo Pellegrini, assente da più di un mese. L'infortunio al quadricipite lo aveva messo ko lo scorso 28 novembre contro il Torino. Fino allora, nel corso della stagione, era stato per rendimento il più brillante e continuo della squadra. 7 gol tra campionato (5) e Conference League (2). Aggiungendo sempre quella qualità al servizio del collettivo che ha portato Mourinho a dire di voler schierare tre Pellegrini, se solo li avesse avuti in rosa. Una versatilità che gli consentirà contro il Milan di agire anche a centrocampo nel nuovo 3-5-2. Accompagnando l'azione alle spalle della coppia d'attacco formata da Zaniolo e Abraham. Tre pilastri della Roma del futuro, in un nuovo anno che porterà al mondiale in Qatar, passando per gli spareggi in cui Pellegrini e Zaniolo, assenti per infortunio agli europei, possono dare una grossa mano all'Italia di Roberto Mancini. Ma prima c'è il Milan il 6 gennaio e poi la Juventus il 9. Per esserci Lorenzo Pellegrini ha rinunciato anche ai giorni di ferie previsti, presentandosi agli allenamenti da solo a Trigoria già dal 27 dicembre. Esempio del senso di appartenza e di una mentalità che tanto piace a Josè Mourinho