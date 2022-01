"Ho scelto la Fiorentina perché voglio dimostrare il mio valore e voglio aiutare la squadra, il mio obiettivo è quello di migliorarmi". Si presenta così in conferenza stampa Jonathan Ikoné, il nuovo esterno offensivo che la Fiorentina ha acquistato dal Lille. Il 23enne francese, che indosserà la maglia numero 11, spiega i motivi che lo hanno spinto a trasferirsi in viola: "Questo per me era il momento giusto per lasciare il Lille: abbiamo vinto un campionato, ci siamo qualificati per gli ottavi di Champions. Ora avevo bisogno di qualcosa di nuovo. La Fiorentina ha un bel progetto, sono felice di essere qui. Non c’è un motivo preciso per il quale ho scelto il numero 11, ma avevo questo numero nelle giovanili del Psg". Ikoné descrive poi le sue caratteristiche principali: "Sono veloce e so saltare l’uomo, ma devo migliorare nell’ultimo passaggio, nella rifinitura e sono certo di poterlo fare lavorando. Fare più gol? In sé non è un obiettivo, visto che mi piace molto servire i compagni, ma alla fine molti giudicano per i gol".