Le sue parole hanno sicuramente fatto molto piacere alla Fiorentina , ma non hanno cambiato posizione e scenari in merito al rinnovo di contratto. Nessun nuovo contatto, nessun ripensamento. Dusan Vlahovic , salvo colpi di scena nei prossimi mesi , non prolungherà il suo legame con il club viola , attualmente in scadenza nel 2023. La sua volontà, al momento, è chiara: rimanere a Firenze fino a giugno , aiutare con i suoi gol a portare la Fiorentina in Europa e poi scegliere – insieme ovviamente al club – il suo prossimo club . Eppure le parole rilasciate da Vlahovic a "Politika" avevano fatto sperare i tifosi viola: "Commisso? È soprattutto un uomo serio e un grande presidente, che sa quello che vuole in ogni momento. È molto ambizioso. Ovviamente non ho nulla contro la sua volontà, perché fa tutto parte del lavoro. Non mi ritiro mai, non è nel mio carattere. Se si può trovare un compromesso con il presidente? Mai dire mai. Ma attualmente sono concentrato su nuovi traguardi".

I due Alvarez e Onuachu: i nomi per l'attacco

Con il futuro di Vlahovic ormai segnato, in casa Fiorentina si cerca un attaccante. Commisso sta sondando il mercato cerando di individuare il nome giusto, un profilo che potrebbe arrivare in Italia non per forza a gennaio, ma anche a giugno proprio per sostituire l’attaccante serbo. Sono diversi i nomi seguiti dagli uomini mercato viola: tra loro c’è sicuramente Julian Alvarez, classe 2000, che il River Plate valuta però tra i 20 e i 25 milioni, troppi secondo la Fiorentina. Piace anche Augustin Alvarez del Penarol, ma in questo caso si tratterebbe di un investimento per un profilo giovane (classe 2001) su cui puntare per il futuro che arriverebbe nell’immediato per fare il vice Vlahovic. Nell’elenco viola c’è inoltre Paul Onuachu, 27enne nigeriano che con il Genk ha messo a segno 12 gol in 18 partite di campionato nella prima parte di stagione, oltre a una rete in Europa League. La valutazione che il club belga fa del cartellino è di circa 25 milioni: operazione più per giugno, dunque, visto che anche la volontà di non privarsi dell’attaccante a stagione in corso.