Juventus, no di Ramsey al Burnley

Aaron Ramsey non trova da tempo continuità nella Juventus di Massimiliano Allegri, con i bianconeri che cercano una soluzione per il futuro. Il gallese ha detto no al Burnley, club che si era mosso per riportarlo in Premier. Su Ramsey c'è anche un timido interessamento del Newcastle ma serve capire se la soluzione possa convincerlo a tornare in inghilterra.