Asl mette il Toro in quarantena: niente Atalanta

Niente Atalanta-Torino, arriva lo stop della Asl che ha messo in quarantena per 5 giorni l'intero gruppo granata. Negli ultimi giorni erano stati registrati sei casi di positività fra i giocatori e due nello staff tecnico. A forte rischio anche il match di domenica prossima contro la Fiorentina

Dopo un'altra positività emersa fra i tamponi fatti questa mattina l'ASL di Torino ha bloccato il gruppo granata mettendolo in quarantena per 5 giorni. La squadra era pronta per partire per Bergamo dove domani era in programma la sfida contro l'Atalanta. Sono otto a questo punto i contagiati, sei giocatori e due elementi dello staff. Vietati allenamenti e spostamenti e quarantena domiciliare per tutti: a forte rischio a questo punto anche la gara di domenica prossima tra Torino e Fiorentina.