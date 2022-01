Allegri: "Abbiamo un punto in più dell'andata"

L'allenatore della Juventus analizza il match pareggiato contro il Napoli all'Allianz Arena: "Gli scontri diretti si vincono o si perdono e questo lo abbiamo pareggiato. E' stata una buona gara, loro avevano quasi tutti titolari. Siamo stati un po' frettolosi e facciamo pochi gol, ci mancano quelli dei centrocampisti. Dybala? Ha fatto una buona mezz'ora, ritroverà presto la condizione. La classifica è rimasta invariata rispetto al Napoli" Condividi

Massimiliano Allegri cerca di vedere il bicchiere mezzo pieno dopo il pareggio casalingo contro il Napoli e non vuole sentire parlare di una squadra ospite rimaneggiata: "Loro erano quasi tutti titolari - dice - Avevano fuori quattro giocatori ma all'andata ne avevamo fuori sei noi. Hanno fatto una buona partita, noi altrettanto. Potevamo andare in vantaggio ma siamo stati un po' imprecisi negli ultimi 20 metri. Siamo stati un po' troppo frettolosi. La classifica rispetto al Napoli è rimasta invariata. Abbiamo un punto in più del girone di andata e questo è un bel segnale". Troppi errori dunque per Allegri che chiede alla squadra di avere più "lucidità e serenità. Forse sono anche le caratteristiche dei giocatori. La squadra però ha fatto una buona partita contro un buon Napoli. Abbiamo avuto diverse occasioni, abbiamo sbagliato tante volte negli ultimi 30 metri e dobbiamo migliorare". La mossa di mettere Chiesa a destra e Bernardeschi a sinistra a gara già iniziata ha un suo perché: "Da quella parte avevano Ghoulam che aveva giocato solo 34' in campionato e volevamo metterlo in difficoltà nell'uno contro uno, poi abbiamo iniziato troppo presto ad alzare palloni e questo va migliorato".

"Dybala ritroverà la condizione migliore" vedi anche Juventus-Napoli 1-1, gol e highlights Quanto alla prova di Dybala, entrato a gara in corso: "E' stato parecchio fermo. Arriva da un infortunio poi si è fermato dopo Venezia - dice - Stasera ha fatto una buona mezz'ora e piano piano troverà la condizione migliore. Chiesa stasera era al rientro dopo tanto tempo. La condizione della squadra a livello fisico era buona. Era importante vincere stasera per accorciare la classifica, lo faremo più avanti". Quanto agli altri assenti: "Non so se riusciremo a recuperare Bonucci per la Supercoppa e Alex Sandro ha avuto un risentimento muscolare". Il problema della Juve sembra comunque essere un attacco che segna poco: "Abbiamo fatto pochi gol, solo 28. Oggi ha ritrovato il gol Chiesa e dobbiamo trovare il gol con i centrocampisti. Stasera le palle inattive sono state sfruttate un po' meglio. Abbiamo avuto un'occasione con McKennie, piano piano ci arriveremo". Sulla prestazione di Morata: "Ha fatto una buona gara ma poi era un po' stanco".