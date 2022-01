Lega Serie A: "Decisioni illegittime delle Asl

Il Consiglio di Lega conferma la fiducia per il normale svolgimento del campionato (e quindi anche della prossima giornata, in programma domenica prossima) e accusa le Asl di creare "danni al sistema sportivo con devastanti impatti economici e riflessi di carattere sociale", definendone le decisioni come "confuse, incoerenti e illegittime", invitando così le autorità locali a non intervenire più dopo la pubblicazione del nuovo protocollo

Dopo che il Consiglio aveva approvato all'unanimità il nuovo "protocollo" per il proseguio del campionato, la Lega A ha pubblicato una nota ufficiale in cui ribadisce la fiducia per quel che riguarda la normale conclusione di questa stagione di Serie A e la sua posizione nei confronti delle Asl locali. In tal senso, l'auspicio da parte della Lega A, infatti, è che le Asl non intervengano più con "decisioni confuse e incoerenti" - come si può leggere - "che stanno creando gravi danni al sistema sportivo italiano, con devastanti impatti economici e riflessi di carattere sociale". Nella nota, poi, si legge: "A tal proposito resta fermo il convincimento che le decisioni delle varie ASL, per diverse ragioni, siano illegittime, pertanto la Lega Serie A ricorrera' presso tutte le sedi opportune a tutela del libero svolgimento delle proprie competizioni". Infine, nel comunicato si è confermata anche la fiducia per il normale e corretto svolgimento della prossima giornata di Serie A, in programma domenica 9 gennaio.