Il Consiglio di Lega di Serie A ha reso noto il nuovo regolamento per la gestione dei casi di positività al Covid e rinvio gare del campionato: con un minimo di 13 giocatori negativi (tra cui almeno un portiere) le gare si devono giocare, altrimenti sarà 0-3 a tavolino e un punto di penalizzazione in classifica. Mercoledì incontro governo, regioni e Lega per delle linee guida univoche anche per le Asl. Il ministro degli Affari Regionali: "Uniformare le regole e garantire il campionato"



SERIE A E COVID: NEWS LIVE