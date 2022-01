Mazzarri: "Niente euforia, la salvezza è lontana"

Dalla Sampdoria alla Sampdoria. Dopo 81 giorni il Cagliari torna alla vittoria (ponendo fine a una striscia di undici match senza successi) e lo fa di nuovo contro la formazione ligure. Tre punti importanti per i rossoblù, ma Mazzarri frena l'entusiasmo visto che il Cagliari si trova ancora in zona retrocessione: "Ci dobbiamo scordare l'euforia di questa partita e continuare a lavorare come abbiamo fatto - spiega l'allenatore dopo il match - È stata la prima tappa di un cammino difficilissimo. Questa partita ci dà fiducia, ci voleva anche se quattro, cinque punti in più ce li saremo meritati. Dobbiamo migliorare ancora, ma è una squadra giovane e soprattutto in difesa abbiamo fatto una grande partita. La salvezza è lontana. Non pensavo che avrei avuto queste difficoltà quando sono subentrato. Pensiamo partita dopo partita, alla fine tireremo le somme. Questa vittoria ci deve dare fiducia, ma dobbiamo pensare solo a noi".