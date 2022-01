Dopo lo stop dell'Asl ai rossoblù per via dei troppi casi Covid (con il gruppo squadra di Mihajlovic in quarantena fino al 9 gennaio), oggi al Dall'Ara andrà in scena un percorso già visto per le partite fermate dalle autorità sanitarie. La squadra di Inzaghi sarà allo stadio, l'arbitro dopo la 'chiama' e i primi 45' constaterà l'impossibilità di svolgere la partita assegnando la partita a tavolino all'Inter. Poi la parola passerà ai ricorsi. LA DIRETTA E LE IMMAGINI