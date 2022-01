Giornata particolare ad Appiano Gentile per l’Inter. Il presidente nerazzurro Steven Zhang è tornato a fare visita alla squadra dopo essere rientrato in Italia. Alla vigilia di un match molto importante contro la Lazio, il numero uno nerazzurro ha conosciuto i nuovi dirigenti ma soprattutto ha voluto fare i complimenti alla squadra e in particolare a Simone Inzaghi per la capacità che l’allenatore ha avuto nell’inserirsi nel mondo Inter e per come ha saputo plasmare la squadra e portarla in vetta alla classifica. Zhang ha salutato con affetto uno a uno tutti i giocatori e poi ha cenato con il top management (Marotta, Antonello, Ausilio e Baccin). In particolar modo, il presidente ha raccontato quanto gli abbia fatto piacere tornare fisicamente vicino alla squadra. Zhang non ha voluto fare nessun discorso generale al gruppo per non turbare la concentrazione e il ritiro prepartita.