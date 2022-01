De Sciglio: "Vittoria di gruppo, ci darà spinta"

Il difensore che ha deciso la gara di Roma: "Abbiamo dimostrato carattere, è stata una vittoria di gruppo che ci dovrà dare una spinta in più per il prosieguo della stagione. Ma contro l'Inter servirà la Juve degli ultimi 20 minuti". Szczesny sull'obiettivo Champions: "Chi non ci crede resti a casa, per noi sarebbe inaccettabile non arrivarci"

Sette gol, tanto spettacolo e mille emozioni. La Juventus, alla fine, la vince in rimonta, battendo per 3-4 una Roma che aveva assaporato il ritorno alla vittoria contro i bianconeri. A deciderla l'uomo che non ti aspetti, Mattia De Sciglio. "C'è tanta felicità per una vittoria importantissima, soprattutto per come è venuta – le parole del difensore della Juve – Nel secondo tempo siamo entrati male, poi abbiamo tirato fuori il carattere, dimostrando che nei momenti di difficoltà viene fuori la squadra, il gruppo. Però, dalla prossima volta, dobbiamo farlo vedere sin da subito, perché non abbiamo iniziato bene la partita e siamo venuti fuori alla distanza. Ma ora godiamoci questa vittoria che ci deve dare una spinta in più per il prosieguo della stagione".

"Con l'Inter servirà la Juve degli ultimi 20 minuti"

Un successo che dà coraggio, soprattutto in vista della finale di Supercoppa contro l'Inter: "Tra tre giorni avremo un'altra sfida importante – prosegue De Sciglio – Servirà la Juve degli ultimi 20 minuti perché l'Inter è un grandissimo avversario. Ci sarà in palio il primo importante trofeo della stagione, per noi è un grande obiettivo. Nonostante qualche assenza, dovremo dare tutto per vincere questa partita".