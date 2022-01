Allegri in Supercoppa senza Chiesa, Cuadrado e De Ligt

L'attaccante della Nazionale non sarà l'unico assente alla Supercoppa Italiana fra Juventus e l'Inter (in programma mercoledì 12 gennaio a San Siro). Non ci saranno per squalifica anche Cuadrado e De Ligt. Successivamente la Juve giocherà sabato all'Allianz Stadium contro l'Udinese e martedì 18 negli ottavi di Coppa Italia con la Sampdoria.