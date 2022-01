L'allenatore della Lazio nel post gara: "Mi aspetto qualche rinforzo? So che siamo un po' bloccati dall'indice di liquidità, che però non ho ancora capito cosa sia" ha detto a DAZN. E sulla partita: "Siamo stati bene in campo, è un passo in avanti" INTER-LAZIO: GOL E HIGHLIGHTS Condividi

Lazio ko a San Siro. L'Inter vince 2-1 e conquista i tre punti. Per Sarri è "un passo avanti" riguardo la prestazione. Ma, nel mese di gennaio, il mercato è sempre protagonista: "Se mi aspetti qualche rinforzo? So che siamo un po' bloccati dall'indice di liquidità, che però non ho ancora capito cosa sia - ha detto Sarri a DAZN nel post gara -. La società sa che avrei bisogno di qualcosa, vediamo cosa succederà. Per quello che ho in mente io qualcosa serve, anche a livello numerico. Siamo tanti ma qualcuno non è adatto al gioco. Un mercato non ci basta, sarebbe importante a intervenire perché fare tutto in una sola sessione potrebbe essere complicato".

Ma cos'è l'indice di liquidità? LAZIO Tare: "Rinnovo Sarri? Firma quando rientra Lotito" Del tema ne aveva parlato anche Tare nel pre gara (dove aveva annunciato anche l'imminente firma sul rinnovo di Sarri). Sostanzialmente si tratta di un parametro che incide sul mercato delle società. Sono infatti diversi i club che non possono tesserare dei giocatori, pur magari avendoli già presi, fin quando non realizzano delle uscite. Il motivo risiede proprio nell'indice di liquidità, un dato, appunto, che viene calcolato secondo determinati parametri. Con un indice in negativo non si possono fare operazioni. Il modo per migliorarlo è realizzare delle uscite, con vendite o liberandosi degli ingaggi. Se l'indice andasse dunque in positivo anche le operazione si sbloccherebbero.