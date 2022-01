Genoa (come da tradizione) scatenato

Dopo Hefti e Ostigard (entrambi impiegati alla prima occasione possibile in Serie A) il Genoa ha ufficializzato un terzo acquisto: dallo Sturm Graz ecco Kelvin Yeboah, attaccante italiano classe 2000. Arriva a titolo definitivo per 6,5 milioni di euro. E’ il secondo italiano che segna di più in Europa dopo Immobile (14 gol in stagione). Padre magazziniere, fratello che gioca in seconda categoria, Yeboah è nato terzino. Dopo aver giocato con Gozzano e Novara non ha più ricevuto offerte dall’Italia. Ora il ritorno e l’esordio in A.