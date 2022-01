Il difensore ha riportato una lesione al flessore della coscia sinistra e resterà ai box per almeno un mese. Salterà sicuramente le sfide di campionato contro Salernitana, Atalanta e Fiorentina: potrebbe tornare contro il Bologna il 13 febbraio o quattro giorni dopo in Europa League contro il Porto

I numeri di Acerbi in stagione

Acerbi in questa stagione ha collezionato 18 presenze in Serie A, arricchite da 3 gol e un assist; sei invece le presenze in Europa League. Il difensore classe 1988 sta attraversando un momento difficile con la tifoseria biancoceleste che lo ha pubblicamente contestato dopo alcune dichiarazioni. Ora lo stop di almeno un mese, che costringerà Sarri a fare a meno di uno dei suoi titolari fissi per i prossimi impegni.