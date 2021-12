Acerbi: "Giocherei volentieri in Premier League"

"È un campionato affascinante, ci andrei volentieri". Non usa giri di parole Francesco Acerbi che strizza l'occhio alla Premier League . Il difensore della Lazio, reduce da due gol consecutivi contro Genoa e Venezia, ha parlato del suo futuro ospite di Sky Sport 24 nel giorno di Natale. " Il mio 2022 sarà ancora alla Lazio " spiega Acerbi, ma il difensore guarda con interesse alla Premier: "In passato ho avuto la possibilità di andare in Inghilterra, mi sarebbe piaciuto perché è il campionato più bello al mondo - ammette - È affascinante ed emozionante, ci andrei volentieri. Guardando le partite si nota che il tifo e l'atmosfera sono di altissimo livello. Confrontarsi con quel campionato mette adrenalina ed è eccitante".

"Soddisfatti per gli Europei, ma bisogna andare ai Mondiali"

Acerbi ha parlato anche della Nazionale. Da una parte la soddisfazione per il successo a Euro 2020, dall'altra l'obiettivo di portare l'Italia ai Mondiali: "La vittoria degli Europei è una soddisfazione che ci porteremo dentro per tutta la vita, ma bisogna andare ai Mondiali. Non qualificarci sarebbe una batosta. Per ora non ci pensiamo, c'è il campionato e diverse partite da giocare. Quando c'è stato il sorteggio abbiamo pensato che non era semplicissimo, ma avremo modo di focalizzarci più avanti sull'obiettivo".