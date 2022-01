1/12 Instagram @kingarturo23oficial

Arturo Vidal è letteralmente 'impazzito' per la sua Panda, un'auto che il giocatore dell'Inter aveva sempre desiderato per la sua collezione e che da qualche mese ormai è diventata la "regina" del suo parco macchine. Anche domenica sera, dopo la vittoria dei nerazzurri contro la Lazio, ha speso parole dolci per il suo gioiellino, accompagnato dalla fidanzata Sonia Isaza. "Non c'è niente di meglio che tornare a casa e avere il mio amore e la mia Pandita che mi aspettano", ha scritto il giocatore sul suo account Instagram.