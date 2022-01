Il portiere e capitano dell'Inter verso la finale di Supercoppa contro la Juventus: "Per loro e per noi non sarà una partita qualsiasi, vogliamo il titolo. L'arrivo di Onana? Non mi crea fastidio, la competizione migliora. L'importante è avere fiducia in se stessi. Io vivo alla giornata, non guardo di qui a sei mesi"

Cosa può dare e cosa può togliere una sfida del genere?

"Mi aspetto una Juve tosta, quando giocano contro l'Inter non è una partita qualsiasi. Ci aspettiamo una gara difficile, conta molto e noi vogliamo vincerla. Immagino come lo vorranno loro".

Questo tipo di partite la ripagano dopo tanti anni di sacrifici in cui magari non si giocavano finali e supercoppe?

"Non è importante solo per me ma per tutti i miei compagni di squadra. Alla fine si gioca per il titolo".

All'Inter è in arrivo Onana. Le danno fastidio queste notizie? Come vivrà il resto della stagione?

"Non mi crea fastidio, la competizione migliora. L'importante è avere fiducia in se stessi. Io vivo alla giornata, non guardo a cosa accadrà di qui a sei mesi".

Cosa è successo nella circostanza del gol di Immobile domenica?

"Quando non prendiamo gol, non prende gol la squadra. Quando lo subiamo, lo subisce il portiere. Stefan ha valutato male il movimento della palla, tutti sbagliano: io, Barella, Brozovic. Senza errori, non prenderemmo mai gol. Cerchiamo sempre di limitarli".

Tanti tuoi compagni dicono che con Inzaghi hanno più libertà e si divertono di più: vale anche per un portiere?

"Senza i due anni precedenti non avremmo avuto piacere oggi. E' cambiata la mentalità, la voglia di vincere titoli, magari oggi ci sono meno concetti e più libertà, perché se non vinci il piacere della libertà va subito via. Bisogna stare sempre in allerta perché in due settimane nel calcio può cambiare tutto".