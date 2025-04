Con un comunicato ufficiale, il club pugliese conferma la fiducia a Giampaolo, dopo il ko contro il Como e con l'obiettivo salvezza da raggiungere. Ritiro anticipato per la squadra in vista del prossimo match contro l'Atalanta

Il Lecce conferma la fiducia a Marco Giampaolo. Dopo il ko contro il Como e con l'obiettivo salvezza da raggiungere, il club giallorosso ha ribadito il pieno sostegno all’allenatore, al suo staff e a tutto il gruppo squadra fino al termine del campionato. In vista della delicata trasferta contro l’Atalanta, in programma nei prossimi giorni, la società ha deciso di anticipare la partenza per Bergamo per svolgere in loco un periodo di ritiro. Dopo la Dea, il Lecce affronterà Napoli, Verona, Torino e Lazio.