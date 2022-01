Quella tra Inter e Juventus sarà la 34^ edizione della Supercoppa Italiana, competizione nata nel 1988. Ecco l'albo d'oro edizione dopo edizione e la classifica per vittorie per squadre. Poi la curiosità: quante volte ha vinto la squadra campione d'Italia o la vincitrice della Coppa Italia? Al termine della partita commenti, interviste e immagini della sfida di San Siro a "Calciomercato - L'Originale", in diretta alle 23 su Sky Sport Calcio, Sky Sport 24 e in streaming su Now.