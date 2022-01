“È un risultato di cui siamo molto soddisfatti”. Il presidente della FIGC Gabriele Gravina commenta così l’approvazione da parte della Conferenza Stato-Regioni del protocollo con le nuove regole Covid per gli sport di squadra. “È frutto dell’ottimo lavoro svolto con le tutte istituzioni – sottolinea Gravina - in particolare con il Governo, una collaborazione in cui da sempre si riconosce la nostra Federazione. Il calcio ha bisogno di dialogo, di regole chiare e di responsabilità e il nuovo protocollo nasce su queste basi. Auspico che anche il CTS riconosca l’impegno e gli sforzi quotidiani del nostro movimento per la tutela della salute”.