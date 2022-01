Il Napoli ritrova Osimhen: si allena in gruppo

Victor Osimhen corre veloce verso il ritorno in campo. L’attaccante nigeriano del Napoli , assente dallo scorso 21 novembre prima a causa delle fratture scomposte a zigomo e orbita sinistra rimediate nella gara contro l’Inter e poi perché positivo al Covid, ha svolto per la prima volta l’intera seduta di allenamento con il resto dei compagni in gruppo . Una buona notizia per Luciano Spalletti, che subito dopo il ko contro la Fiorentina in Coppa Italia ha fatto il punto della situazione sull’attaccante nigeriano: " Osimhen lunedì verrà con noi a Bologna , ma c'è da valutare bene quale può essere la sua disponibilità e la sua condizione fisica", le sue parole in vista della sfida di campionato del Dall’Ara.

I numeri di Osimhen in stagione

Osimhen si è negativizzato domenica 9 gennaio e ora, dopo alcuni allenamenti svolti parzialmente in gruppo, ha svolto tutta la seduta agli ordini di Luciano Spalletti. L’attaccante azzurro in questa stagione è stato impiegato in 14 occasioni: undici in campionato (5 gol e due assist) e tre in Europa League (quattro le reti messe a segno). Ora il ritorno in campo si avvicina sempre più, con la sfida del Dall’Ara che potrebbe nuovamente vederlo tra i protagonisti, dall’inizio o a gara in corso.