Il prossimo 9 gennaio prenderà il via la Coppa d'Africa, con alcuni dei protagonisti della Serie A che lasceranno i rispettivi club per prendere parte alla manifestazione continentale. Tra di loro non ci sarà però Victor Osimhen, non convocato dalla Nigeria e che quindi rimarrà a Napoli ad allenarsi agli ordini di Luciano Spalletti (anche se resta da capire quando potrà effettivamente rientrare in campo, visto che si trova ancora ai box per la frattura allo zigomo riportata lo scorso 21 novembre contro l'Inter). E proprio questo problema fisico sembra essere alla base della mancata convocazione di Osimhen in Coppa d'Africa, come ha spiegato il commissario tecnico della Nigeria, Augustine Eguavoen, ai microfoni di NFF TV: "È un peccato che non ci sarà. Mi ha praticamente supplicato e ho potuto comprendere le ragioni. Abbiamo provato per ore. Quando abbiamo parlato, era deluso. Gli ho dato qualche ora per pensarci ma la situazione è stata la stessa. Osimhen deve fare delle valutazioni sul suo infortunio, abbiamo alla fine deciso di lasciar perdere".