Serie A, il 21/01 decisione sui match non giocati

Il 2022 della Serie A purtroppo si è aperto così come si era chiuso il 2021: con le incertezze legate ai contagi da Covid-19 e la conseguente impossibilità per alcune squadre di potersi presentare per svolgere regolarmente le partite di campionato. In occasione della 20^ giornata, infatti, non sono state giocate Bologna-Inter, Atalanta-Torino, Salernitana-Venezia e Fiorentina-Udinese. Le intere rose di Bologna, Torino, Salernitana e Udinese, infatti, erano state messe in quarantena dalle Asl locali e per questo erano impossibilitate a scendere in campo. Secondo le regole, a causa di assenza di una delle due squadre, il risultato da attribuire a quelle partite è un 3-0 a tavolino a favore della squadra presente in campo e a sfavore della squadra assente (com'era successo lo scorso anno in Juventus-Napoli, prima che la partita venisse ricalendarizzata e quindi rigiocata regolarmente). Nei casi delle partite sopra citate, però, i rispettivi risultati non sono ancora stati omologati, ma lasciati 'sub iudice', ossia letteralmente "nelle mani del giudice" che ne stabilirà poi l’esito in base alle documentazioni in suo possesso. Questo venerdì sera, in una nota ufficiale, la Lega Serie A ha reso noto il giorno in cui verranno comunicate le decisioni sui ricorsi presentati da Torino, Salernitana e Udinese per far sì che non venga loro inflitto il 3-0 a tavolino viste le imposizioni delle autorità locali: una decisione in merito sarà annunciata il prossimo 21 gennaio. Da ricordare - infine - c'è che per quanto riguarda Udinese-Salernitana (partita che non si è svolta lo scorso 21 dicembre a causa dell'assenza della squadra ospite), il Giudice Sportivo si esprimerà il 18 gennaio.