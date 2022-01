Il dg friulano Marino ha definito i suoi giocatori dei "martiri"

La società friulana aveva già fatto capire subito dopo i novanta minuti di non aver gradito la decisione di giocare in relazione alla situazione dei contagi della rosa e dello staff. Il direttore generale del club Pierpaolo Marino aveva definito i suoi giocatori come "martiri" e aveva parlato di "partita senza senso"