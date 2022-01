Tornano Scamacca e Frattesi dal primo minuto

Rispetto all'undici di partenza che era sceso in campo nella partita di Empoli di una settimana fa, Dionisi torna a schierare titolare due tra gli uomini più ricchi di talento a sua disposizione: sono Frattesi e Scamacca, che prenderanno il posto di Harroui e Berardi (squalificato), con Defrel che scalerà a destra nella linea della trequarti. Raspadori inamovibile come "numero 10" di movimento. In difesa, confermata la coppia Chiriches-Ferrari. Kyriakopoulos confermato come esterno alto a sinistra, con Rogerio sulla stessa corsia, ma come terzino.