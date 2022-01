Le ottime prestazioni con la maglia del Verona (e i 12 gol in campionato segnati finora) valgono al "Cholito" Simeone la convocazione in nazionale per le gare di qualificazione al Mondiale contro Cile e Colombia. Non vestiva la maglia dell'Argentina dal 2018

Dodici gol in 20 partite e una prima parte di campionato straordinaria hanno convinto il Ct dell'Argentina, Lionel Scaloni, a richiamare in nazionale Giovanni Simeone. L'attaccante del Verona è stato convocato per i prossimi impegni validi per le qualificazioni al prossimo Mondiale in Qatar, e sarà impegnato il 27 gennaio contro il Cile a Calama (in Cile) e il 1° febbraio, in Argentina, contro la Colombia.