La Lega Serie A ha pubblicato i criteri per la compilazione della lista dei 25 giocatori nell'ambito del nuovo protocollo Covid per lo sport. Le squadre dovranno presentare una prima lista entro il 21 gennaio, in vista della prossima giornata, e in via definitiva entro il 4 febbraio. In caso di cessioni, la lista potrà essere integrata con i giocatori Under 23. La lista non sarà modificabile dal 4 febbraio fino al 31 marzo (possono essere inseriti solo gli svincolati)

COVID, IL NUOVO PROTOCOLLO PER LO SPORT