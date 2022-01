Nelle ultime partite, l’Inter di Inzaghi sembra in difficoltà, poi in un modo o nell’altro la riacciuffa all’ultimo respiro. È successo al 120’ con il gol di Sanchez alla Juventus che ha regalato ai nerazzurri la Supercoppa Italiana. È accaduto anche contro l’Empoli quando Ranocchia (al 91’) e Sensi al supplementare hanno portato i nerazzurri ai quarti di Coppa Italia. Stavolta, al 90' ci ha pensato Edin Dzeko a portare a termine la rimonta contro il Venezia, con il suo 9° gol in campionato. "Quando fai gol all'ultimo minuto – ha spiegato - è normale esultare con rabbia, ci mancavano sicuramente i miei gol ma la cosa importante è che la squadra vinca. È stato bello segnare al 90'". Poi è arrivato l’abbraccio con Inzaghi: "Il mister – ha aggiunto – capisce di calcio, ha giocato a pallone e sa che posso risolvere il match anche all’ultimo". Contro il Venezia è stata una partita difficile: "Non ne esistono di facili in Serie A. Oggi si è visto e forse è stata una delle più difficili quest'anno. Noi però veniamo da due partite da 120' nelle coppe e da una sfida difficile a Bergamo. Ci sta ogni tanto soffrire, ma l'importante è vincere e portare a casa i tre punti. Loro hanno difeso in tanti e c'erano pochi spazi, ma per trovare il gol serve pazienza".