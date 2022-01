Un successo in rimonta arrivato al 90’ grazie alla rete di Edin Dzeko, che ha realizzato il 2-1 decisivo sul Venezia. Una vittoria che l’allenatore dell’Inter Simone Inzaghi ha commentato così nel post partita: "La squadra ci ha creduto fino alla fine, i ragazzi sono stati bravissimi considerando anche il periodo, le due gare ai supplementari, la partita di Bergamo, la problematica del gol subito che poteva causarci un contraccolpo e poi, il problema più grande in questo momento, rappresentato dal campo di San Siro che sta diventando ingiocabile, per noi così come per il Milan. Non è una scusante, si può sicuramente far meglio, ma obiettivamente su questo terreno di gioco non si riesce a giocare. Dobbiamo fare qualcosa, non è mai stato così questo campo, c’è da porre un rimedio e Inter e Milan lo faranno sicuramente". Inzaghi che non nasconde l’importanza del successo ottenuto: "Tre punti che rappresentano un segnale? Penso che siano tre punti che vadano oltre, il segnale è vincere 9 delle ultime 10 in campionato, vogliamo andare avanti su tutti i fronti. Penso che questa sera i 5 cambi siano stati determinanti".