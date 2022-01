Cagliari-Fiorentina, dove vedere la partita in tv

La domenica di Serie A si apre con la sfida tra i rossoblù di Mazzarri e i viola di Italiano. Il Cagliari cerca una vittoria fondamentale in chiave salvezza, la Fiorentina vuole un successo per consolidare il piazzamento in zona europea. Fischio d'inizio alle 12:30, diretta su Sky Sport Calcio, anche in 4K con Sky Q

23^ GIORNATA, LE PROBABILI FORMAZIONI