La sfida della Unipol Arena apre la domenica della 23^ giornata del campionato di Serie A. Mazzarri in emergenza tra Covid, squalifiche e infortuni: in avanti Joao Pedro con Gaston Pereiro. Italiano senza Vlahovic e Saponara: tridente Gonzalez-Piatek-Ikoné. Diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K e Sky Sport 251. Disponibile su Sky Go, anche in HD